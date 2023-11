Equipamentos adquiridos com emenda de Alan Rick fortalecem política de apoio ao produtor rural da prefeitura de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Nesta quinta-feira, 16, na quadra coberta do Ramal 03, o senador Alan Rick e o prefeito Zequinha Lima entregaram máquinas agrícolas para comunidades de 23 associações de produtores rurais de Cruzeiro do Sul.

“Mais de mil famílias de agricultores que cultivam, por exemplo, milho, mandioca para a produção de farinha, arroz e cana de açúcar poderão aumentar suas produções graças aos equipamentos comprados com as emendas do senador Alan Rick e entregues hoje” – disse o secretário municipal de Agricultura, Eutimar Sombra.

Na lista de máquinas entregues estão beneficiadoras de arroz, moedores de cana, mini-escavadeira, micro-tratores, carretas agrícolas e benefiadoras de milho. O valor total do investimento ultrapassou R$ 1,1 milhão.

O senador Alan Rick garantiu o dinheiro, a prefeitura usou para comprar as máquinas e entregou, através de termos de cessão, para 23 associações de produtores rurais. “Dessa forma levamos a ajuda necessária a quem mais precisa e com a certeza de que o maquinário estará sendo bem utilizado, cuidado.” – explicou o prefeito que também agradeceu ao senador Alan Rick pela destinação do recurso.

O senador Alan Rick falou da felicidade de realizar a entrega e se comprometeu a enviar mais recursos para fortalecer a política de apoio aos produtores rurais de Cruzeiro do Sul. “É um investimento grande que vira benefício real para todos esses agricultores familiares. Os produtores merecem. Já estamos trabalhando também para o envio de assistência técnica rural e, para o ano que vem, já me comprometi com o envio de mais R$ 4 milhões para compra de mais equipamentos” – colocou o senador.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, Francisco Chagas, mais conhecido como Chaguinha, o trabalho que o senador Alan Rick realiza se diferencia dos demais parlamentares. “Ele veio aqui enquanto deputado, viu a nossa realidade, destinou o recurso e agora está vindo, de novo, como Senador nos entregar os benefícios e nos ouvir. É por isso que o trabalho dele é diferenciado dos demais. Deixo o meu muito obrigado e peço a Deus que o proteja sempre!” – finalizou.