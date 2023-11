Associação Comercial alega prejuízos econômicos e reclama da quantidade de feriados no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Apesar da felicidade do servidor público, nem todo mundo está satisfeito com a política adotada pelo governo do estado em decretar ponto facultativo em dias próximos a feriados, sejam estaduais ou nacionais, transformando as datas em feriados prolongados.

Para a Associação Comercial do Acre (Acisa), os vários dias sem trabalho nos órgãos públicos diminui a movimentação nas ruas, causando prejuízos ao comércio acreano, que já passa por dificuldades.

Só neste mês de novembro já foram dois feriados prolongados, do Dia de Finados e o atual com a Proclamação da República e o Tratado de Petrópolis.

Marcelo Moura alerta que o comércio acreano já passa por um momento de dificuldade, o que é agravado pelos feriados prolongados.

“É sentido o momento onde as vendas estão diminuindo, precisamos de ações que fortalecem e apoiem o setor comercial. A grande quantidade de feriados prolongados acaba prejudicando ainda mais o setor que é de vital importância para a geração de renda e emprego”, diz.