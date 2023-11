“Pontão” é interditado em fiscalização do IPEM no Rio Gregório, em Tarauacá

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Uma equipe do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), órgão estadual delegado ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), autarquia federal, ficará em Cruzeiro do Sul até o próximo sábado, 18, fiscalizando postos de combustível, supermercados, frigoríficos e lojas de material de construção.

No Vale do Juruá, a fiscalização ocorre na área da Metrologia, que envolve a medição, pesos e quantidade.

“Nos postos de combustíveis, verificamos os instrumentos de medidas com o intuito de resguardar o direito do consumidor quanto à quantidade exata que sai na bomba. O cliente tem que pagar o preço pelo que está levando. Com relação aos pesos, verificamos as balanças de supermercado a frigoríficos. As ações têm o objetivo de garantir produtos com qualidade, segurança e conformidade com as normas pré-estabelecidas pelo Inmetro e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – Abnt”, cita a Assessoria de Comunicação do Ipem.

Um relatório será elaborado ao final da fiscalização, mas até agora, nenhuma irregularidade foi encontrada em Cruzeiro do Sul. O Ipem está atuando também em Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Pontão lacrado em Tarauacá

O Ipem já esteve em Manoel Urbano, Feijó, e Tarauacá, onde um pontão (posto de combustível dentro do rio), teve o equipamento lacrado.

“Foi feito um Auto e foram lacrados um bico de gasolina e outro de Diesel no pontão, no Rio Gregório, em Tarauacá. A bomba ficou interditada. O Ipem lacra o equipamento para que ele não seja utilizado até sanar a irregularidade. Um dos casos de irregularidades que pode ocorrer é de a bomba não estar devidamente calibrada, fazendo com que tanto o consumidor, como o estabelecimento perca na hora do abastecimento. Podendo ser, por exemplo, menor quantidade na hora do abastecimento (o cliente perde) ou maior quantidade (o estabelecimento perde). Em ambos os casos, os instrumentos são lacrados para que o estabelecimento não volte a utilizar antes da manutenção. E retornamos para verificação do reparo”, relatou a assessoria.

Outros itens

Nas lojas de material de construção, a verificação é feita em itens vendidos por metro, como os fios. “Nenhum produto sem selo Inmetro deverá ser vendido para a segurança do consumidor. Como é o caso de fios e cabos elétricos, tomadas de uso elétrico, adaptadores, panelas e brinquedos, por exemplo. O caso do pré-medido é idêntico, nem consumidor e nem estabelecimento devem sair “perdendo”. O peso deve estar de acordo com o apresentado na embalagem do produto”, cita Rosi Sabóia, dá assessoria de Comunicação do IPEM.

Em Capixaba e Xapuri, o Ipem encontrou com plug-in/adaptadores elétricos sem certificação do Inmetro e os itens foram recolhidos. O Instituto também está com equipes em Brasiléia e Epitaciolândia.