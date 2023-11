Novembro Negro: Grupo levará maracatu para escolas em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O grupo Maracatu Pé Rachado vai realizar apresentações em cinco escolas de Rio Branco neste mês de novembro, como parte do “Novembro Negro”, movimento nacional em memória da luta do povo negro e de celebração da cultura afro-brasileira.

A agenda terá início no feriado do Tratado de Petrópolis, 17 de novembro, às 10h, quando o grupo estará na Escola Profa. Clícia Gadelha, no bairro Vitória. A apresentação também é parte do Projeto Sesc Sons do Aquiri.

No dia da Consciência Negra, também conhecido como Dia Nacional de Zumbi, 20 de novembro, o Maracatu Pé Rachado levará os tambores para a Escola José Ribamar Batista (Ejorb), no Aeroporto Velho, a partir das 12h.

Em 25 de novembro, serão duas apresentações: a primeira, às 07h30, na Escola Lourival Sombra, no Tangará. Depois, às 10h, o Maracatu se apresenta na Escola Sebastião Pedrosa, no 2º distrito.

No dia 09 de dezembro, encerrando a turnê do Maracatu pelas escolas da capital, ainda haverá uma apresentação na Escola Pedro Martinello, às 10h, localizada no Tancredo Neves.

Segundo a batuqueira Nathânia Oliveira, que é integrante do grupo desde sua fundação, “Pela primeira vez, desde o início do Grupo Maracatu Pé Rachado, em 2017, que conseguimos realizar esse sonho de levar a musicalidade negra para as escolas da periferia em novembro, mês importante para a luta antirracista. O maracatu é uma cultura de rua, que nasceu nas comunidades e nada mais justo que comemorar uma data tão importante dentro das comunidades”.

Ela completou agradecendo à FEM, pelo apoio. “Fomentar esse patrimônio imaterial, que alimenta nossa alma é o que mais nos alegra, por isso agradecemos o Governo do Acre, em nome do presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, que nos apoiou com a logística dos instrumentos e disponibilizou um som para que pudéssemos realizar apresentações musicais com qualidade.”