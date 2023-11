Feriado será de intenso calor com possibilidade de chuvas e temporais no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O meteorologista Davi Friale, revelou no portal O Tempo Aqui que a previsão para esta quarta-feira, 15, feriado alusivo à Proclamação da República, é de tempo muito quente em todo o Estado, com possibilidade de chuvas pontuais e fortes em alguns municípios. A temperatura irá oscilar entre 22 e 37ºC nos 22 municípios acreanos.

Segundo o pesquisador, na região centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), o tempo será quente, com sol, nuvens e chuvas pontuais e média probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias.