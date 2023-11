Líder do governo baixa o nível na Aleac contra deputados e é repelido pela oposição: “Falta caráter”, “Sindrome de Avestruz” e “macho escroto”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A sessão desta terça-feira, 14, na Assembleia Legislativa foi marcada por uma cena constrangedora de parlamentares trocando acusações. A contenda iniciou quando os deputados da oposição, Michele Melo (PDT) subiu a tribuna para expor problemas na gestão do governo.

Michele pediu que seja observada atentamente a infraestrutura do sistema de saúde do Acre, como o Pronto Socorro de Rio Branco. “A cozinha, por exemplo, está muito quente com essa onda de calor. Peço que na Fundhacre voltasse os exames de colonoscopia. A empresa que fazia o serviço passou quatro meses sem receber e não faz mais os exames”, disse a parlamentar, enfatizando que existem pacientes que estão à espera dos exames.

Ela vê como grave a localização de um rádio operador da Polícia Civil em mãos de suposto membro de organização criminosa. “Temos situação grave na polícia”, disse, pedindo que o delegado-geral, Henrique Maciel, compareça na Aleac para prestar esclarecimentos. “Alguém tem de nos dizer o que está acontecendo”.

O líder do governo na Aleac, deputado Manoel Moraes (PP), criticou o uso indevido da imagem dos deputados pelos próprios colegas em redes sociais, se referindo a Michele Melo e Emerson Jarude e afirmou que “cobraria isso na justiça, os direitos de imagem que nem o Neymar”.

Moraes disse que qualquer secretário pode ir à Aleac prestar esclarecimentos e criticou a deputada Michele, que, diz ele, sofre da Síndrome da Avestruz. “Ela usa dois pesos e duas medidas. É a maior falta de caráter”, afirmou.

O governista avalia que há muita gente tentando resolver tudo na conversa e citou vários personagens da filosofia clássica para repelir o que considera falta de respeito da oposição. “A arma do justo são suas atitudes. Nós respeitamos a oposição, mas tudo na vida tem de ter ética, respeito. Principalmente entre nós”.

Em aparte, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) contestou o xingamento de Moraes à Michele. “O senhor perde a razão quando descamba por esse caminho”, disse o líder da oposição pedindo que Moraes se desculpe com a colega. Moraes reagiu e retirou o termo mau-caráter das notas taquigráficas.

Outro que reagiu em defesa de Michele foi Jarude. O deputado disse que é solidário a colega atacada pelo líder do Governo na Aleac que a comparou com avestruz e urso polar.

“Você não merece passar por isso. Conte comigo e não vamos permitir que isso aconteça”, afirmou, dirigindo-se a Michele. Jarude rebateu o Líder sobre cobrança por uso de imagem dos colegas: “está mais para Negueba que para Neymar”, disse, afirmando que se Moraes for à Justiça irá perder a causa.

Indignada com a situação, Michele Melo chamou o Líder do Governo de macho escroto. “A minha honra não está para ser questionada pelo senhor. Se tivesse me vendido para o governo, pode ter certeza que ainda era Líder”, disse, afirmando que Moraes agiu como coronel na questão dos terceirizados em Xapuri.

“O que o senhor faz é o que um macho escroto, mas o senhor tem muito mais a dever. Não sou eu que faz negociação com o governo”, disse a deputada. “Minha honra não está à venda. Peço que o senhor retire o que o senhor disse. Violência política contra a mulher é o que a gente mais vê”, disse, afirmando que sabe jogar o jogo rasteiro proposto por Moraes.