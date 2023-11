Identificadas vítimas fatais de acidente na BR-317; mortos estavam em Fiat Uno

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

As duas vítimas fatais do acidente na BR-317, na altura do Alcoobrás, foram identificadas ainda no fim da tarde desta segunda-feira, 13. Cirilo Campelo e Maria Antônia Cavalcante da Silva morreram após o Fiat Uno em que trafegavam pela estrada federal colidir violentamente contra uma caminhonete.

Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local no momento da colisão mostram o veículo sendo consumido pelas chamas.

Além das duas pessoas que morreram, outras quatro ficaram feridas e foram levadas para o Pronto-Socorro da capital acreana. Raimundo Ferreira de Lima, 43, que era o motorista da caminhonete, William de Lima Silva, 18, Tainara Firmino, 18 e Marineide da Silva Lima, 43 anos.

A perícia feita no local vai identificar o que provocou o acidente. A causa mais provável é que um dos veículos tenha invadido a preferencial e provocado a colisão.