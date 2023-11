Fábio diz que prefeitura vem pagando subsídio ilegal desde 2022: “é crime de improbidade”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O vereador e primeiro-secretário da Câmara Municipal, Fábio Araújo (PDT) declarou nesta terça-feira, 14, que a prefeitura de Rio Branco pode estar cometendo crime de improbidade administrativa desde novembro do ano passado – ao repassar subsídio financeiro à empresa Ricco Transporte.

Na visão do parlamentar, o prazo legal do repasse de subsídio encerrou em novembro de 2022 e com isso, a gestão deveria ter feito os procedimentos legais para a prorrogação do aporte financeiro, contudo, não realizou e o ato pode configurar como crime na gestão pública.

“Não foi aprovado nenhum ato desse pagamento dentro do projeto. Por mais que o contato tenha a prorrogação, a prefeitura deveria normalizar em ato e a gente quer saber porque a prefeitura vem fazendo esse pagamento sem qualquer legalidade”, explicou.