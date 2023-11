Educação do Acre encerra contrato de professor filmado em ato sexual com aluno

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A secretaria de Educação do Estado do Acre anunciou na tarde desta terça-feira, 14, por meio da Assessoria de Comunicação, que o contrato do professor Roniele Oliveira foi encerrado em Cruzeiro do Sul.

Ele havia sido aprovado em um processo seletivo e estava dando aulas na Escola Flodoardo Cabral. Após ser filmado em ato sexual com jovem que seria seu aluno, Ronny, como ele se identifica, foi devolvido pela direção da Escola à coordenação e o contrato foi rescindido.

Agora, Ronny estava lecionando em duas escolas da rede pública do Estado, a Dom Henrique Ruth e a Juarez Ibernon, na Br364. E mais uma vez o professor teve o contrato cancelado, depois que o vídeo dele em ato sexual com o jovem, ganhou repercussão nas redes sociais e o caso chegou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEMPCA.