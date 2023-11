Vacinação contra gripe no Acre é antecipada e começa nesta segunda-feira (13)

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A vacinação contra a gripe nos estados da região Norte iniciou nesta segunda, 13, e vai até 15 de dezembro. Tradicionalmente realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, a imunização no Norte foi adiantada, enquanto que nas outras regiões será realizada daqui a seis meses.

A medida, adotada de forma inédita pelo Ministério da Saúde, visa atender às particularidades climáticas da região, que inicia agora o “Inverno Amazônico” – período de maior circulação viral e de transmissão da gripe.

A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. A estimativa é que 6,6 milhões de pessoas sejam imunizadas no Norte brasileiro. O Dia D de mobilização para a vacina está previsto para 25 de novembro.

Anúncios

Para convocar a população a se vacinar, o Ministério da Saúde vai veicular uma campanha publicitária na TV, no rádio, em carros de som e mídia exterior nos sete estados da região: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A pasta informa que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

Podem se vacinar:

· Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

· Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

· Trabalhadores da Saúde;

· Gestantes;

· Puérperas;

· Professores dos ensinos básico e superior;

· Povos indígenas;

· Idosos com 60 anos ou mais;

· Pessoas em situação de rua;

· Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

· Profissionais das Forças Armadas;

· Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

· Pessoas com deficiência permanente;

· Caminhoneiros;

· Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

· Trabalhadores portuários

· Funcionários do sistema de privação de liberdade;

· População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Microplanejamento

Em 2024, a vacinação contra a influenza acontecerá no primeiro semestre do ano nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enquanto no Norte será no segundo semestre.

A estratégia de microplanejamento, realizada pelo Ministério da Saúde em conjunto com os estados e municípios, é uma ferramenta de planejamento de uso contínuo das ações de vacinação tanto em campanhas quanto na rotina de vacinação.

Ela visa fortalecer e ampliar o acesso à vacinação, respeitando as diversidades regionais, em que a organização e a operacionalização consideram a realidade local, direcionando esforços para o alcance da cobertura vacinal.

Entre as estratégias que podem ser adotadas com o microplanejamento pelos municípios, estão a realização do Dia D de vacinação, busca ativa de não vacinados, vacinação nas escolas, vacinação para além das unidades de saúde, checagem da caderneta de vacinação e intensificação da vacinação em áreas indígenas, entre outros.

Com informações do Ministério da Saúde