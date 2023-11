Marcus Alexandre e João Marcos Luz não chegam a acordo em audiência de conciliação

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na manhã desta segunda-feira, 13, uma audiência de conciliação por meio de videoconferência no Juizado Especial Criminal da Comarca de Rio Branco marcou o encontro do ex-prefeito Marcus Alexandre, pré-candidato pelo MDB as eleições de 2024, com o vereador João Marcos Luz (Sem Partido), líder do atual prefeito Tião Bocalom na câmara municipal.

O emedebista move uma ação de queixa-crime por injúria e difamação por ter sido acusado pelo parlamentar de ser “o campeão das páginas policiais”, se referindo a processos judiciais que o ex-gestor respondia. Tanto Alexandre como Luz não chegaram a um acordo na audiência e o processo segue o seu curso para decisão.

Um dia antes, João Marcos usou a sua conta no twitter informando que participaria da audiência destacando que levou “para a Câmara fatos já divulgados pela imprensa”.

Procurado pela reportagem, Marcus Alexandre afirmou apenas que busca reparação a honra. “A audiência é motivada pelos ataques pessoais que o vereador tem feito a mim, sem que tenha qualquer prova para tais afirmações. Utilizando-se de grosserias para atacar a minha honra com acusações infundadas. A única alternativa que me restou foi acionar a justiça para que seja feita reparação da honra”, disse.