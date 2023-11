Manifestantes fazem ato contra subsídio de R$ 1,5 milhão para a Ricco no Terminal Urbano

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Após a prefeitura ter intermediado a programação da paralisação de 12 linhas de ônibus da empresa Ricco Transporte em Rio Branco, a manifestação prevista para a manhã desta segunda-feira, 13, foi suspensa, representantes de vários sindicatos e movimentos sociais decidiram fazer apenas um ato de convocação para que a população possa se posicionar contra o subsídio na Câmara Municipal na terça-feira, 14.

De acordo com o ativista Francisco Panthio, é necessário que a sociedade não permita que a Ricco faça chantagem sem oferecer um serviço de qualidade aos usuários do transporte público. “A gente quer convidar os usuários a ocupar a Câmara Municipal para que possamos evitar que seja jogado mais dinheiro nessa empresa”, comentou.

O ativista ainda destacou que o aporte financeiro de R$ 1,5 milhões nada deve contribuir para a melhoria no serviço público. “As pessoas esperam mais de uma hora pegar os ônibus, isso é um absurdo”, declarou.

Nos corredores do Terminal Urbano, alguns usuários do transporte público reclamam do serviço oferecido pela empresa na capital e pedem que o problema seja solucionado. “Não podemos ser desrespeitados, pagamos e queremos um serviço eficiente e não precário”, revelou dona Joana Lopes, moradora do Segundo Distrito.