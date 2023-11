Gladson recebe garantia do Dnit de recursos para retomar obra do Anel Viário na fronteira

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli (PP) esteve reunido com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit), Fabrício Galvão, nesta segunda-feira, 13, onde buscou soluções para concluir a ponte e o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, no interior do Acre.

O chefe do Executivo do Acre recebeu do governo federal a garantia de que aquele órgão fará o pagamento das obras já executadas até a próxima sexta-feira, 17, e de apoio para a continuidade do contrato visando viabilizar a construção.

No Dnit, Cameli reiterou a importância da obra para a população local, para o estado e para o próprio país por tratar-se da saída do Brasil para os portos do Oceano Pacífico, além dos benefícios econômicos e sociais para a região. “Preciso gerar emprego e renda para a população e isso só será possível com infraestrutura e aquecimento da economia”, disse Gladson Cameli.

O governador explicou, ainda, a necessidade de que, se não for possível a continuidade do contrato, o Estado possa realizar nova licitação para permitir a conclusão das obras quanto antes. “A ideia é que o governo do Acre reinicie as obras”, reforçou o diretor do Dnit.

O diretor também ressaltou que o órgão é parceiro e está dando sugestões visando avanços neste sentido e garantiu que até esta sexta-feira, 17, estarão sendo liberados recursos para pagamento de obras executadas da referida ponte. Caso haja necessidade de nova licitação, ele também disse apoiar que isso seja feito pelo Estado que, lembrou, é quem executa as obras.

Na oportunidade, Gladson Cameli também tratou sobre outras obras de infraestrutura no Estado, como a construção do viaduto da Corrente, urgência para a reconstrução da BR-364 e para melhorias da BR-317.

Marcelo Galvão também garantiu apoio às iniciativas e reafirmou o início da reconstrução da BR-364 no próximo verão. “Vamos iniciar as obras pelo trecho Sena Madureira-Feijó, chegando ao Rio Liberdade, que é um trecho bem complicado. A gente quer reiniciar por ali para entregar uma nova BR-364 para o Estado do Acre”.

O governador também recebeu o reforço aos pleitos por parte do secretário especial de Assuntos Federativos, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano. Também estava presente o procurador do Estado, Paulo Setti, e outros assessores, além da assessora parlamentar, Luciana Otílio.

Com informações da Agência de Notícias do Acre