Gladson anuncia antecipação da 2° parcela do 13° salário a servidores públicos do Acre

O governador Gladson Cameli (PP) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 13, para anunciar o pagamento dos demais 50% do 13º salário dos servidores ativos e inativos do Estado que devem cair na conta até o dia 20 de dezembro.

A primeira parcela do 13º já foi paga na folha de julho, no dia 28, dia do lançamento da Expoacre 2023. “Essa é a data limite e pode cair antes. Esse é o compromisso da gestão com os servidores”, declarou.

O valor de mais de R$ 121 milhões, somado aos R$ 399 milhões previstos no pagamento do mês, totaliza aproximadamente R$ 520 milhões, que serão injetados na economia do estado.