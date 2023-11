Cruzeiro do Sul faz campanha de vacinação após 4.150 casos de doenças diarreias aguda

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em meio ao surto de doença diarreica aguda em Cruzeiro do Sul, a secretaria Municipal de Saúde lançou nesta segunda-feira, 13, uma campanha de vacinação contra o rotavírus para crianças de 02 a 04 meses. As gotinhas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município das 8 às 19 horas.

“As mães devem vacinar as crianças contra o rotavírus, que estão disponíveis nas nossas unidades de saúde. A vacina protege as crianças contra infecções provocadas pelo rotavírus, como a diarreia”, cita a secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul, Valéria Lima.

500 casos em 15 dias

Nas duas últimas semanas, mais de 500 casos de diarreia foram notificados em Cruzeiro do Sul. Entre 1º de janeiro e novembro deste ano, o número de casos de diarreia notificados chegou a 4.150. No mesmo período de 2022, foram 3.067 casos. O aumento foi 26,1%.

“Com diarreia e febre, as pessoas devem procurar uma unidade de saúde. E as mães devem vacinar as crianças contra o rotavírus. Estamos com vacinas disponíveis nas unidades de saúde”, concluiu.