Acre contribui com 6,3% no desmatamento da Amazônia em 12 meses, diz Inpe

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) estimou o valor aproximado do desmatamento no período de 1 de agosto de 2022 a 31 julho de 2023. O resultado foi de 9.001 quilômetros quadrados, sendo que, segundo o órgão, o Acre contribuiu com 6,63% nesse total, desmatando 597 km² no período.

O valor registrado na Amazônia representa uma redução de 22,37% em relação à taxa de desmatamento consolidada pelo programa Prodes. No Acre, a queda é de 28,93%.

Em 2022, que foi de 11.594 km² para os nove Estados da ALB. Esta estimativa é fruto do Prodes.

Anúncios

Os estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso correspondem a 76,78% do desmatamento estimado na ALB.

Acesse a nota técnica do Inpe: https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/estimativa-de-desmatamento-na-amazonia-legal-para-2023-e-de-9-001-km2/2023_1020_Nota_tecnica_Estimativa_Taxa_2023_SEI.pdf