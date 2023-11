PT rejeita qualquer aproximação no Acre com União Brasil, PL e Republicanos

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Partido dos Trabalhadores não aceita qualquer aproximação, se quer sentar, com os senadores Alan Rick, Márcio Bittar, do União Brasil/PL, e com o presidente do Partido Republicano, o deputado Roberto Duarte.

A declaração é do presidente do PT, Daniel Zen, ao rebater as declarações desses partidos de que não aceitam compor com o MDB para apoiar Marcus Alexandre se PT, PC do B e demais partidos do campo progressista estiverem na eventual aliança, ou seja, da esquerda.

Os emedebistas, os mais interessados na questão, advertem que a construção para as eleições de 2026 (sucessão do governador Gladson Cameli quando estarão em disputa as vagas dos senadores Sérgio Petecão e Márcio Bittar), será feita agora. “Quem não quer aliança neste momento, não nos terá no palanque em 2026”, afirma o secretário-geral do MDB, ex-prefeito Aldemir Lopes. As palavras dele tem endereço certo: O senador Alan Rick, que pretende disputar o governo.

“Um túmulo basta agora para quem não bastava o mundo inteiro”. (Alexandre da Macedônia, o Grande)

. Amanhã cedo é o dia “D” para a empresa de transporte Ricco cumprir a ameaça de suspender 13 linhas de ônibus;

. Esperar para ver em que vai dar tudo isso!

. O povo sofre, o povo geme, como dizia o ex-vereador Edvaldo Guedes, dono do falecido jumento Cafuringa.

. Da Cafua, não me deixes!

. O presidente do PT, Daniel Zen, disse textualmente não existir poço de mágoas, nem ressentimentos, muito menos ódio entre os dirigentes do partido.

. Segundo ele, reina a mais absoluta paz; tudo muito “zem”.

. Como diz a irmã Nadir:

. “Também pudera, o Carioca não está mais aqui”!

. A propósito, o professor Francisco Nepomuceno, o Carioca do Acre, (por causa do Zé Carioca), faz doutorado em Santa Catarina.

. Bem-feito!

. Dirigentes petistas de proa em dias passados, quando o partido mandava e desmandava no Acre, estão exilados em outras terras.

. Um exílio necessário!

. Quer dizer que quando o Gladson Cameli era deputado federal e senador, o PT gostava de estar ao lado dele?

. O Cesário Braga tem razão:

. Qual é o problema do partido se aproximar de Gladson para uma composição em 2024 e 2026?

. O PT não é mais a virgem do bordel!

. Se o presidente Lula foi inocentado, por que o governador Gladson Cameli poderia não ser?

. Tá bem conjugado o verbo, Macunaíma?

. “Acho que está”.

. Bom dia!