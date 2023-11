O homem do futuro; um texto distópico!

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Já se ouve ao longe os estertores agonizantes de uma civilização moribunda que blasfemou de Deus durante toda a sua existência. Marido mata esposa ou ex-esposa; avô, pai, padrasto estupra filhas, netas e enteadas e assim, caminha a humanidade.

Não bastasse tudo isso, os tribunais estão entupidos de processos de separações litigiosas de famílias recheadas de ódio, ressentimento e vingança envolvendo os que mais deveriam se amar. “Um horror perante os céus”, diria o poeta Castro Alves.

Em resposta às dores do velho homo sapiens, das mágoas do mundo dos afetos, o que se prega é um deus que é o mais puro ódio. As religiões sucumbiram a mamom como nos dias do Nazareno na Terra Santa, onde o sangue jorra feito água no deserto.

As famílias, células de um tecido social necrosado, são construídas na areia movediça dos sentimentos e valores utópicos de tempos passados, que nunca funcionaram em sua época, sucumbem à realidade do tempo presente.

Alguns dizem que estamos próximos do fim. Seria o princípio das dores? Guerras e rumores de guerras; terremotos; o amor esfriou; os homens tornaram-se amantes de si mesmos; a natureza geme de dor (“A humanidade abriu as portas do inferno”, diz a ONU).

Mas, o que falta? Aquele que irá superar toda essa calamidade humana, o bom e o ruim. Ele é o indivíduo do futuro. Resistirá à vida sem a divindade das crenças. É o super-homem. O futuro está aqui porque o pioneiro surge em meio à desordem, superando as dicotomias comuns. Sem necessidade de entidades sagradas, busca a verdade na humanidade. É o sinal do fim de uma era, o símbolo de uma nova época. O futuro, de fato, chegou…de um mundo sem Deus.

“Homem é flagrado nu saindo de uma agência bancária em Sena Madureira”. (Manchete do ac24horas – acredite se quiser: Nu veio ao mundo e nu voltará)

. Nada, no momento, é definitivo em relação às eleições de 2024 e 2026.

. O prefeito Tião Bocalom admitiu pela primeira vez que pode sair do PROGRESSISTA e se filiar a outro partido.

. O senador Márcio Bittar sonha com a reeleição de Bocalom apoiado pelo União Brasil, Republicanos e Partido Liberal.

. Bittar tem toda razão, é o desenho perfeito!

. Márcio Sabe que não tem como o PROGRESSISTA e o atual governo caminhar com ele, Alan Rick e Roberto Duarte em 2026.

. Um aviso:

. Nunca subestime as estratégias de Márcio Bittar; não é porque não fez a Márcia senadora que ele é incompetente.

. O caso “Márcia” era um compromisso moral, familiar com a ex-companheira que tanto lhe ajudou em tempos passados.

. Só para clarear as coisas, quem mais ganhou com a derrota de Jorge Viana (PT) para o senado foi ele.

. Só tem um jeito do atual grupo que administra a prefeitura de Brasiléia impedir a eleição da ex-deputada Leila Galvão (MDB), impedindo que ela participe do processo.

. Leila tem 54% da preferência da população de Brasiléia, segundo pesquisa Delta, divulgada na imprensa.

. Por conta disso, Galvão sofre uma perseguição implacável.

. Alguém ainda duvida que Alysson Bestene é o pré-candidato a prefeito do governador Gladson Cameli?

. Bom dia!