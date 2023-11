Metro quadrado da construção no Acre é o 3º mais caro do País

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O custo do metro quadrado para se construir subiu 0,10% em outubro, saltando para R$ 1.874,01 no Acre, segundo o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado nesta sexta-feira (10) pelo IBGE. Esse valor, que considera a folha de pessoal com desoneração, é o 3o maior do País no período, perdendo apenas para Santa Catarina (R$1.979,06) e Rio de Janeiro (R$1.896,88).

Em 2023, o custo da construção civil acumula alta de 4,11% no Acre. No País, o Sinapi registrou uma variação de 0,14% no mês de outubro, o que representa um aumento de 0,12% em relação ao mês de setembro (0,02%). Nos últimos doze meses, o índice acumula alta de 2,44%, resultado que é abaixo dos 2,68% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de outubro de 2022 foi de 0,38%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em setembro havia fechado em R$ 1.713,87, passou em outubro para R$ 1.716,30, sendo R$ 998,35 relativos aos materiais e R$ 717,95 à mão de obra.

A parcela dos materiais ficou próxima da estabilidade, com taxa de 0,02%, subindo 0,24 ponto percentual em relação à taxa de setembro (-0,22%). Considerando o índice de outubro de 2022 (0,04%), houve queda de 0,02 ponto percentual. Enquanto isso, a parcela de mão-de-obra, com taxa de 0,31%, registrou queda de 0,05 ponto percentual em relação ao índice de setembro (0,36%). Com relação a outubro de 2022, houve queda de 0,57 ponto percentual (0,88%).

Nos dez primeiros meses deste ano, os índices acumulados foram de -0,29% (materiais) e 5,88% (mão de obra). Já o acumulado dos últimos doze meses ficou em -0,21% (materiais) e 6,34% (mão de obra), respectivamente.

A região Norte, com alta na parcela dos materiais em 4 dos seus 7 Estados, e acordos coletivos registrados em Roraima e Pará, ficou com a maior variação regional pela segunda vez consecutiva, 0,78%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,18% (Nordeste), 0,03% (Sudeste), 0,11% (Sul) e -0,06% (Centro-Oeste). “Influência de reajuste das categorias profissionais, contribuindo assim para a região Norte ficar com a maior taxa entre as regiões”, destacou Augusto Oliveira, gerente do Sinapi.