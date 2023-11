Fiocruz vê possibilidade de 95% para aumento da Covid-19 no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Divulgado na última quinta-feira (9), o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz destaca a manutenção de um cenário diversificado de casos de Covid-19 nos diversos Estados brasileiros. Por um lado, a análise aponta um quadro de aumento de internações semanais associadas à Covid-19 na Bahia, acompanhando o crescimento já verificado nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Por outro lado, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná já mostram sinal de possível interrupção do aumento dos casos semanais. O Distrito Federal, por sua vez, une-se ao Rio de Janeiro no panorama de reversão de crescimento. Já no Acre, o InfoGripe indica possibilidade de 95% para crescimento da doença. Na capital Rio Branco o cenário é o mesmo.

Entre os meses de setembro e outubro de 2023, as crianças de até 4 anos de idade representaram, aproximadamente, 15% dos novos casos semanais de SRAG por Covid-19. Esse percentual só é inferior àqueles apresentados pelos pacientes de 60 a 79 anos e a partir de 80 anos de idade, ambos grupos respondendo por cerca de 30% dos casos semanais de SRAG por Covid-19, cada.

O InfoGripe verificou indícios de estabilidade ou oscilação nos casos de SRAG em crianças e adolescentes, porém manutenção de lento aumento na população adulta, especialmente no grupo a partir de 65 anos de idade. O aumento nos casos de SRAG nessa faixa etária é reflexo do crescimento dos casos positivos para Covid-19, a partir do mês de setembro, especialmente na metade sul do país (Centro-Oeste, Sudeste e Sul).