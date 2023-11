Duarte realiza ato de filiação em Plácido de Castro, Senador Guiomard e Epitaciolândia

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Roberto Duarte, presidente Estadual do Republicanos, realizou nesta sexta-feira, 10, a posse das executivas municipais de Plácido de Castro, Senador Guiomard e Epitaciolândia.

Na ocasião, o deputado e a vice-presidente do partido, a deputada federal Antônia Lúcia, deram as boas-vindas aos novos filiados e posse aos dirigentes do Republicanos nos municípios e falaram sobre as metas e os novos caminhos do partido no Acre.

“Nós temos o sonho de a cada dia melhorar a vida das pessoas do nosso Acre. Queremos fazer o melhor por cada município. Hoje, recebemos os novos Republicanos com um sentimento de esperança e convictos de que nosso partido caminha no rumo certo, construindo alianças importantes para que juntos possamos contribuir cada vez mais com o desenvolvimento do Acre, e com o fortalecimento do verdadeiro partido conservador do Brasil”, disse Roberto Duarte.