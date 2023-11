Bandido que assaltou Garotas de Programa da Via Chico Mendes tem a perna amputada

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O assaltante José Souza da Silva, de 47 anos, juntamente com seu comparsa Ezequiel Queiroz Oliveira, de 25 anos, que foram feridos a tiros na noite na última terça-feira, 7, após cometerem um roubo na Via Chico Mendes, na região do Bairro Comara, no Segundo Distrito de Rio Branco, foi submetido a uma operação e teve a sua perna direita amputada na manhã deste sábado, 11.

José estava internado no Pronto-Socorro, desde a noite de terça-feira, após roubar duas garotas de programa na via Chico Mendes, Na fuga, ele reagiu à abordagem policial e foi ferido com um tiro na perna direita, que atingiu a veia femoral.

No dia do assalto, o criminoso recebeu atendimentos, inclusive de um Policial Militar, que ainda colocou um torniquete na perna de José para conter a hemorragia, até a chegada dos Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que o encaminhou ao Pronto-Socorro.

Na unidade de saúde, José foi avaliado por Médicos especialistas, foi levado às pressas ao Centro Cirúrgico, fez o procedimento na perna direita, foi estabilizado e após a cirurgia internado em um leito.

Os Médicos aguardaram a evolução de José Souza e observaram que na perna não houve o que estavam esperando: a circulação sanguínea na perna do paciente, havendo uma necrose: morte das células ou tecidos causada pela lesão da veia femoral.

Neste sábado, por volta das 10h45min, José foi levado novamente ao centro cirúrgico e teve a sua perna direita amputada.

O estado de saúde de José é estável, e após sair do centro cirúrgico, policiais deram voz de prisão ao assaltante, que está sob custódia policial.