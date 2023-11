URAPs São Francisco e Maria Barroso realiza ação de saúde do homem neste sábado

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A maior causa de mortes de causas evitáveis entre homens do que mulheres é explicada pela pouca atenção do público masculino com a saúde preventiva.

Para tentar despertar a atenção do público masculino que sempre usa a desculpa da falta de tempo para não se cuidar, as URAPs do São Francisco e Maria Barroso vão oferecer uma série de serviços em saúde neste sábado, 11.

Com ênfase na saúde do homem, vão ser ofertadas consultas médicas, testes rápidos, verificação de pressão arterial e glicemia, palestras, vacinação, e ainda café da manhã e só ao vivo.

A programação é aberta e gratuita para todos os homens. Para ser atendido, basta levar um documento de identificação e o cartão do SUS.

O atendimento vai de 7 às 19 horas. A URAP do São Francisco fica localizada na Rua do Divisor, 483, Bairro Vitória. Já a URAP Maria Barroso fica na rua principal da Sobral.