Rio Branco é apenas a 94ª entre as 100 maiores cidades do Brasil no ranking de saneamento

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A 15ª edição do Ranking do Saneamento do Instituto Trata Brasil, em parceria com a GO Associados, mostra os 100 maiores municípios do país com índices negativos e coloca Rio Branco na 94ª nacional.

Conforme levantamento, pouco mais de 60% da população da capital acreana tem atendimento de água. No caso do sistema de esgoto, os números são muito ruins. Apenas 22,67% dos moradores de Rio Branco tem atendimento total e menos de 20% (19,88%) do esgoto é completamente tratado.

Mesmo com o resultado bastante insatisfatório, o ranking mostra que Rio Branco subiu três posições em relação aos números do ano passado.

A Com pouco mais de 17 milhões de habitantes, a Região Norte apresenta os piores índices de tratamento de água e esgoto do Brasil. Conforme o estudo, Macapá, capital do Amapá, é a cidade que apresenta os priores resultados, com 61,6% da população sem acesso à água e apenas 10,98% com atendimento total de esgoto.

Além de Macapá, Rio Branco está à frente das cidades de Belém (PA), São Gonçalo (RJ), Santarém (PA), Porto Velho (RO) e Marabá (PA).

Outro levantamento do Instituto Trata Brasil mostra também que o Brasil investiu apenas R$ 20 bilhões nos últimos cinco anos, quando deveria investir uma média anual de R$ 44,8 bilhões no setor.