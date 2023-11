No Inova Aquiri, presidente da Apex pretende criar programa de apoio a startups do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Durante a abertura do Inova Aquiri no auditório do Centro Universitário Uninorte nesta sexta-feira, 10, o presidente da Apex/Brasil, Jorge Viana, revelou que pretende criar um programa de apoio às startups – que é uma proposta visando ensinar algumas competências e, em especial, compreender as idiossincrasias dos mercados externos aos profissionais.

De acordo com Viana, o objetivo é ajudar as empresas que estão no mercado. Segundo ele, a Apex conta com um programa de internacionalização das startups e, com isso, vai buscar apoiar o negócio. “A ideia é criar um programa para que a gente possa ajudar as empresas a evoluir no ecossistema de startups e inovação”, comentou.

Viana destacou que o Brasil deve olhar para o mundo para buscar o crescimento no ramo. Segundo dados, na China existem mais de 180 unicórnios – empresas de startups que faturam bilhões de dólares. “Já no Brasil temos menos de duas dezenas, então temos que crescer”, explicou.

Jorge lembrou que no Brasil existem mais de 10 mil startups e a tendência é de crescimento, tanto no país como no Acre. “Aqui temos empresas na área do agronegócio e biomedicina como, por exemplo”, contou, revelando que a ideia é aperfeiçoar no programa um suporte às startups no norte e nordeste. “A nossa ideia é fazer uma parceria com o Sebrae onde teremos uma parceira sendo que eles trabalham a formação das empresas e nós [Apex] vamos trabalhar a exportação e pôr as empresas no mundo”, destacou.

O gestor da Apex/Brasil ainda defendeu que é necessário investimentos na estrutura de conectividade na rede de internet. “Nosso estado tem que trabalhar nisso, só temos uma rede de fibra óptica até Cruzeiro do Sul”, concluiu.