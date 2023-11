Maior evento de inovação reúne mais de 200 startups do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O maior evento de inovação e empreendedorismo, o Inova Aquiri, que visa unir o ecossistema de inovação, focando no desenvolvimento sustentável com base em pilares como aprendizagem, networking, empreendedorismo e inovação, iniciou na noite desta sexta-feira, 10, no auditório do Centro Universitário Uninorte com a exposição de mais de 200 startups criadas no Acre. O encontro conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

O evento, que teve a participação de um grande público, é organizado pelas startups presentes na Comunidade Aquiri Valley, que fazem parte do Viveiro de Inovação do Estado do Acre e, assim, movimentam diversos profissionais acreanos, que conectam suas jornadas empreendedoras em busca de desenvolver soluções inovadoras para o desenvolvimento do estado.

De acordo com um dos organizadores, Pedro Freire, no Acre existem cerca de 208 startups e conta com o apoio de entidades públicas e privadas. “Além dos parceiros do estado, temos 14 parceiras privadas e temos objetivo de trazer ideias inovadoras e empreendedoras. Nós aqui temos startups que são referências a nível nacional onde uma delas ficou entre as 10 melhores do Brasil e vai se apresentar em Singapura”, comentou, dizendo que a 2° edição conta com mais de mil pessoas inscritas. “São mais de 26 atividades que vão ocorrer, além de um grande show que terá no sábado”, ressaltou.

Convidado para participar do Inova Aquiri, o presidente da Apex/Brasil, ex-senador Jorge Viana, disse que o evento de inovação é extraordinário por ser genuinamente acreano. “Eles fazem esse ato desde 2019 e é muito bacana. A Apex pretende fazer um programa para fortalecer as startups na região norte”, declarou Viana.

Representando o governador Gladson Cameli, o secretário da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre (Seict), Assurbanípal Mesquita, defendeu o evento vai unir os atores de jornadas empreendedoras, fortalecendo os esforços na busca de soluções que possam contribuir com o desenvolvimento do estado. “Nosso trabalho é aportar recursos para o fundo e criar um grupo empresarial. Vamos pedir ajuda para recursos e fazer adaptação de um espaço e criação de um espaço tecnológico em Rio Branco visando ajudar as startups para virar empresas”, comentou.

Jorge Freitas, gestor de Inovação do Sebrae no Acre, destacou que o “Inova Aquiri” deste ano promete ser uma experiência inspiradora e inovadora com palestras envolventes de especialistas em diversas áreas, oportunidades de networking e demais áreas. “O evento pode impulsionar os negócios no Acre com insights valiosos sobre as últimas tendências em inovação”, mencionou.

O Inova Aquiri tem pareceria com o Sebrae no Acre, Energisa, Sem Fronteiras Ultra Fibra, SEICT, Sicredi, Instituto Mercosul Amazônia, Altaneira Cervejaria e Uninorte.

Exemplo de startups

O farmacêutico e pesquisador acreano, Ricardo Marques, compareceu no evento com a startup Hylaea, uma empresa que está desenvolvendo um insumo farmacêutico chamado Ibogaina, uma substância utilizada principalmente no tratamento de dependência química. Segundo ele, a equipe vem desenvolvendo um remédio para curar os dependentes químicos. “É uma dose única que apresenta a chance de 80% de cura do dependente químico, por exemplo, o de cocaína e cigarro, por exemplo”, explicou, dizendo que uma grana do Ibogaina está custando U$ 1.000 dólares.

Programação do evento

A organização do Inova Aquiri prevê que entre palestras, workshops e rodas de conversa, o evento contará com convidados de outras cidades do país, consultores locais, mediando e compartilhando conhecimento sobre investimentos, liderança, bioeconomia, transformação digital, trajetória e posicionamento de marca; e, ainda, as oportunidades de fomento aos negócios inovadores para o Acre.