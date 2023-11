Iapen diz que tem projeto para fazer muro no presídio de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), afirma ter um projeto para a construção de um muro ao redor do Complexo do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A unidade prisional conta apenas com um alambrado de tela como proteção.

“O Iapen está em fase de estudos e projetos e em busca de recursos para fazer esse muro”, citou o Instituto, por meio da Assessoria, sem dar detalhes.

O Complexo, que abriga os presídios, conta com 8 blocos. Os registros de fugas de presos do Complexo são muitos ao longo dos anos. No dia 13 de abril deste ano, 11 presos fugiram do local. Nesta quinta-feira, 9, Fernando Soares, fugiu do bloco 2 cavando um buraco na cela e em seguida alcançou a área externa do pavilhão.

“Logo em seguida, o detento pulou o alambrado, que cerca o perímetro da unidade, e alcançou a região de mata próxima”, explicou o Iapen, em nota.

Fernando Soares, que participou de assaltos recentes em Cruzeiro do Sul, não foi recapturado.