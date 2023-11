Capacidade dos armazéns de grãos vai a 84,2 mil toneladas e cresce 23,5% no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

No 1º semestre de 2023, a capacidade disponível para armazenamento no Acre foi de 84.250 toneladas. O Estado possui atualmente 21 armazéns, sendo os silos responsáveis por 71.350 toneladas. Os depósitos convencionais tem capacidade para 12.900.

Houve um crescimento de 23,5% na comparação entre o 2.º semestre de 2023 e o 1.º semestre de 2022, quando os armazéns (20 no período) podiam estocar 68.050 toneladas. Esses números incluem armazéns do governo e da iniciativa privada.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9) pelo IBGE. No Brasil a capacidade de armazenagem foi de 201,4 milhões de toneladas, 4,8% superior ao semestre anterior. O número de estabelecimentos subiu 3,0% em relação ao último semestre de 2022.

O Rio Grande do Sul tem o maior número de estabelecimentos de armazenagem (2.214) e o Mato Grosso tem a maior capacidade: 51,7 milhões de toneladas.

O estoque de produtos agrícolas totalizou 76,1 milhões de toneladas, um aumento de 16,2% frente aos 65,5 milhões de toneladas do primeiro semestre de 2022.

Neste primeiro de semestre de 2023, todas as grandes regiões do país tiveram aumentos no número de estabelecimentos: Norte (24,7%), Centro-Oeste (3,6%), Sudeste (1,7%), Sul (1,5%) e Nordeste (0,2%). Em relação aos cinco principais produtos agrícolas existentes nas unidades armazenadoras, os estoques de soja representaram o maior volume (46,9 milhões de toneladas), seguidos pelos estoques de milho (17,1 milhões), arroz (4,8 milhões), trigo (3,3 milhões) e café (0,8 milhão). Esses produtos constituem 95,9% do total estocado entre os produtos monitorados pela pesquisa realizada pelo IBGE.