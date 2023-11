Bocalom diz que aguardará até abril sobre candidatura: “se não quiserem, vou para outro partido”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O prefeito Tião Bocalom (PP) conversou com a reportagem do ac24horas após a reunião da bancada com os prefeitos nesta sexta-feira, 10, e adiantou que deverá insistir em uma eventual candidatura à reeleição pelo seu partido, mesmo com a sigla tendo lançado o secretário de governo, Alysson Bestene – que nesta semana gravou vídeo partidário ao lado do governador Gladson Cameli.

Bocalom, que durante o evento cumprimentou a deputada federal e presidente da executiva municipal do Progressistas, Socorro Neri, demonstrou tranquilidade e um clima ameno com ela na solenidade, porém, não opinou sobre o vídeo de Gladson e Alysson, mas deixou claro que poderá aguardar o impasse pelo menos até abril de 2024.

“Se eles não quiserem, não tem problema, a gente vai tomar outros rumos. Vou continuar até abril, se até lá disserem que não querem, vou arrumar outro partido”, ressaltou.

No entanto, apesar das declarações públicas da executiva municipal e do governador Gladson Cameli, Bocalom ainda acredita que o assunto da pré-candidatura de Bestene é especulação. “A decisão é na hora certa”, explicou.