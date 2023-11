André Vale participa de debates da 26° Conferência da Unale em Fortaleza

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), que ocorre entre os dias 8, 9 e 10 de novembro de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, na ocasião. O deputado estadual André Vale (Podemos) participou da apresentação do tema “As prerrogativas do Parlamento estadual”. O evento é uma realização da Unale e da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), com apoio do Governo do Estado.

A conferência reunirá representantes de todos os estados brasileiros, para debates e troca de conhecimentos e experiências das casas legislativas, promovendo, dessa forma, o aperfeiçoamento do Poder Legislativo e fortalecimento da democracia.

Vale destacou a relevância de, mais uma vez, o Estado de Fortaleza receber a conferência da Unale, afirmando ser motivo de grande orgulho para a Casa Legislativa do Acre. “Mostraremos aos deputados e deputadas estaduais de todo o Brasil a nossa experiência à frente do Legislativo, transcendendo o papel central da nossa atividade, criando uma ambiência de mais proximidade e conexão com o povo cearense por meio dos serviços que a Aleac oferta a todos e todas”, declarou.