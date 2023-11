Socorro Neri se encontra com ministro Paulo Teixeira para tratar de emendas parlamentares

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Atendendo a convite, a deputada Socorro Neri(PP), como vice-coordenadora de bancada e representando a bancada do Acre, esteve nesta quarta-feira(8)com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira. Objetivo do encontro: conhecer as ações do MDA, INCRA e CONAB para alocação de emendas parlamentares. ”Contamos com o apoio do Legislativo com a convicção que esta parceria resultará em geração de renda no campo e comida farta na mesa dos brasileiros”, disse o ministro.

Com base no Guia de Emendas Orçamentárias(PLOA/2024)elaborado por sua pasta, o ministro listou as propostas para a Amazônia. No caso, projetos de florestas produtivas(incluindo recuperação da terra e plantação de espécies como açaí, cupuaçu e castanha, dentre outros), agroindústria(para agregar valor à produção), máquinas para o campo, regularização fundiária, infraestrutura em áreas rurais(incluindo equipamentos e insumos), além de governança e gestão de terras públicas. As demandas da bancada do Acre vem ao encontro do planejamento do MDA”, garantiu Paulo Teixeira.

Cordialidade e parceria

Numa audiência marcada pela cordialidade, a deputada Socorro Neri pôde ainda elencar como prioridades a recuperação de estradas, atenção às populações indígenas e o indispensável fortalecimento da agricultura familiar. ”Eu sei que nós teremos uma excelente parceria com o MDA. Faremos, com toda a certeza, um bom trabalho conjunto pelo Acre”.