Marcus Alexandre lamenta descaso com centro cultural destruído em Rio Branco

O pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), lamentou nesta quinta-feira, 9, o descaso do poder público municipal com o Centro Cultural Lydia Hammes, localizado no bairro Aeroporto Velho, Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O ac24horas noticiou esta semana que o espaço se encontra em completa destruição. Alexandre relembrou de quando entregou o Centro Cultural Lydia Hammes totalmente revitalizado, em 2015: “momento de festa e de muita alegria”.

Para o pré-candidato, o espaço é tradicional e carrega parte importante da história dos moradores da Baixada da Sobral e de toda a cidade.

“Era lindo de ver a efervescência do lugar, que significava muito para os artistas, os grupos de idosos, de jovens, e todos que frequentavam esse ambiente onde a cultura se manifestava de diversas formas, com aulas de dança, com ensaios de teatro, cursos de música, e tantas coisas realizadas ali”, comentou Alexandre.

Marcus disse ser muito triste ver o Lydia Hammes fechado, destruído, abandonado. “Um verdadeiro descaso com a cultura, com os artistas, com os moradores, com toda a sociedade”, concluiu.