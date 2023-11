Incra e prefeitura de Rodrigues Alves entregam 5 milhões em crédito a produtores rurais

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Os beneficiários do Projeto de Assentamento Foz do Paraná, Arco-Iris, Treze de Maio, João Ademir, Havaí e Pavão, em Rodrigues Alves assinaram nessa quarta-feira, 8, os contratos de créditos para instalação, apoio inicial, Fomento Mulher e o de recuperação ambiental no valor de R$ 5 milhões.

Na ação do Incra e prefeitura, no Parque Municipal, houve ainda a entrega de títulos, atualização cadastral, emissão de Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR) e cadastramento para crédito.

“Queremos agradecer a parceria com a prefeitura de Rodrigues Alves. Estamos adotando cada vez mais o INCRA na comunidade e perto dos trabalhadores rurais” , afirmou o superintendente do órgão no Acre, Márcio Alécio.

O agricultor Otávio Silva, um dos contemplados, exaltou a ação que possibilita maior produção e bem-estar para as famílias assentadas.

“É importante esse movimento aqui perto da gente, para garantir acesso aos benefícios. Vim assinar um crédito que vai ajudar muito nosso trabalho e agradeço ao Incra e ao prefeito Joílson Amorim que sempre ajuda na nossa produção”, relatou.

O prefeito Jailson Amorim exaltou o trabalho conjunto com o Instituto para avançar na regularização fundiária no município.

“Hoje é um dia muito especial para o município com a entrega de mais de R$ 5 milhões em crédito rural para nossa população, a gente agradece ao INCRA pela parceria em atender a nossa população,” concluiu o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim.