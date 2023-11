Incêndio atinge anexo do Cieps, que forma agentes de segurança pública em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 9, um incêndio no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), localizado próximo à Cidade da Justiça, em Rio Branco.

Segundo informações preliminares, o fogo se alastrou em uma dos anexos usados para a formação de agentes de segurança pública do Estado.

Assim que o fogo começou, foi acionado uma equipe do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas. Devido a proximidade dos veículos da segurança do Estado, agentes resolveram afastar para evitar danos maiores.

As causas do incêndio ainda não foram reveladas pelo governo, porém, mais detalhes do incidente devem ser divulgados no decorrer do dia.