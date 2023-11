Cruzeiro do Sul registra 500 casos de doença diarreica aguda em 15 dias

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Nos últimos 15 dias, foram registrados mais de 500 casos de doença diarreica aguda na cidade de Cruzeiro do Sul. No ano passado, foram notificados 3.067 casos e este ano já são 4.150.

A situação preocupa as autoridades de saúde do município, que não sabem ainda a causa do grande número de registros. De acordo com a secretária de saúde de Cruzeiro do Sul, Valéria Lima, os bairros com mais casos são o Remanso, Miritizal e Telégrafo.

“A orientação é que as pessoas busquem as unidades de saúde se houver 3 episódios de diarreia e se tiver febre”, recomenda, fazendo um alerta para as mães.

“Quem tem criança de 2 a 4 meses deve levar para vacinar contra o rotavírus”, enfatiza.