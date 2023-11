Ciro Nogueira garante a Mailza e deputados apoio total do Progressistas nas eleições de 2024

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O presidente Nacional do Partido Progressitas (PP), senador Ciro Nogueira, recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira, 9, em Brasília, a vice-governadora Mailza Assis e os deputados Gerlen Diniz e Zezinho Barbary, para tratar sobre as eleições de 2024 e garantir apoio do diretório nacional no pleito do Acre.

Mailza informou que o objetivo no ano que vem é ampliar ainda mais a influência do PP nos municípios. “Nós temos 12 prefeituras no Acre e estamos fazendo um excelente trabalho junto à população. Nosso objetivo é expandir o número de representantes e sair desse processo ainda mais fortalecidos”, frisou a governadora.

O deputado Zezinho Barbary, parlamentar com base no Juruá, acredita que o partido deve sair maior das próximas eleições. “Nós temos quatro prefeitos no Juruá, eu fiz parte dessa caminhada, e agora mais uma vez estarei presente. Pelo tamanho que nós temos em todo o estado tenho certeza que sairemos maior desse processo”, disse.

Já o deputado Gerlen Diniz levantou a possibilidade de disputar a prefeitura de sua cidade natal. “Estou avaliando disputar a eleição municipal, em Sena Madureira, e conto com o seu apoio. Estou conversando com as lideranças, com o partido e avaliando essa possibilidade”, afirmou.

Ciro Nogueira garantiu que o Progressista no Acre terá todo apoio do Nacional. “Contem comigo, contem com o meu apoio e vamos fazer um partido ainda mais forte no Acre. Dei minha palavra para Mailza e reforço o compromisso com vocês e com o estado”, destacou.