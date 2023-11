Centro de Tecnologia do Nordeste anuncia concurso com salário de até R$ 14 mil

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), uma das unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), anunciou concurso com vagas para Tecnologista e Pesquisador. O edital do concurso foi publicado em 10 de outubro, retificado em 01 de novembro de 2023.

As inscrições estarão abertas de 10 de novembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024. As provas estão previstas para 2024, com a data provável sendo 25 de fevereiro.

A remuneração varia de acordo com a classificação do cargo, podendo chegar até R$14 mil, considerando o vencimento básico e as gratificações.

Estão sendo ofertadas um total de 13 vagas, sendo 5 para Pesquisador Adjunto I e 8 para Tecnologista Pleno I.

O concurso será composto por Provas Objetivas, Prova Discursiva, Prova Oral e Análise e Apreciação de Títulos. As Provas Objetivas e a Prova Discursiva serão realizadas em Recife (PE), em dois turnos.

No turno da manhã será aplicada a Prova Objetiva de conhecimentos básicos e no turno da tarde a Prova Objetiva de conhecimentos específicos e a Prova Discursiva.

Esta é uma excelente oportunidade para os concurseiros de nível superior. Não deixe essa chance passar! Prepare-se e inscreva-se no concurso CETENE.

Para se inscrever acesse o site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – www.fundatec.org.br