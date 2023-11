Caravana do Desenvolvimento inspira sonhos de alunos no Vale do Purus

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Teve início nesta semana, no Vale do Purus, mais uma edição da Caravana do Desenvolvimento. O mutirão de qualificação profissional, com dezenas de cursos e palestras gratuitos, é ofertado pelo Sistema FIEAC, que reúne Federação das Indústrias do Estado do Acre, SESI, SENAI e IEL, e é realizado entre os dias 6 e 24 deste mês de novembro, em Sena Madureira.

As aulas têm inspirado sonhos e entusiasmado os alunos. É o caso de Marinez Bezerra de Lima, de 40 anos, e sua filha, Antônia Maria Bezerra, de 19 anos. Elas se inscreveram no curso de Mecânica de Motocicletas e revelaram o desejo de, futuramente, serem donas do próprio negócio.

“Se Deus nos permitir e com o conhecimento que estamos adquirindo, iremos abrir a nossa oficina”, comenta, esperançosa, a jovem Antônia. “Está sendo uma bênção. Nunca tinha tido oportunidade de um curso gratuito tão relevante e vou aproveitar, ao máximo, essa oportunidade”, acrescenta Marinez, que também se inscreveu no curso de Aperfeiçoamento em Pintura de Obras.

Trabalhadora rural, Ana Maria Teófilo, de 45 anos, é aluna dos cursos de Aperfeiçoamento em Pintura de Obras e Pizzaiolo. Ela mora em Sena Madureira, mas pretende trabalhar com a venda de massas no município de Manoel Urbano. “Lá tem poucas pizzarias e acredito que posso abrir um empreendimento nesse ramo de alimentação e ter uma boa renda”, destaca.

Já Edcarlos Veríssimo, de 40 anos, aluno do curso de Aperfeiçoamento em Instalações Elétricas, trabalha atualmente com pinturas e serviços gerais e busca ampliar sua capacitação para conseguir mais trabalhos. “Busco me aperfeiçoar cada vez mais, pois essas profissões técnicas necessitam de mão de obra qualificada. Estou aproveitando e sou grato por essa grande chance que o Sistema FIEAC nos oportunizou”, enfatiza.

A Caravana do Desenvolvimento no Vale do Purus segue até 24 deste mês e a solenidade de certificação será realizada no dia 25 de novembro. Nesta edição, a iniciativa tem como parceiros o Gabinete do deputado federal Gerlen Diniz e a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

