BNDES alerta consumidores sobre golpes usando o nome do banco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) diz que recebe, diariamente, muitas denúncias de suspeita de fraude e alerta a todos para que tomem cuidado.

Todo e qualquer pedido de financiamento deverá ser feito diretamente ao BNDES ou aos agentes financeiros credenciados.

O BNDES não credencia nem indica consultores ou assessores como intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar operações com o Banco, nem com as instituições financeiras credenciadas como repassadoras de seus recursos.

Há necessidade de atenção em eventual contratação de consultoria para auxiliar na tramitação do pedido de financiamento.

Há consultorias se utilizando do nome, marca, logomarca ou endereço do BNDES e, ainda, do nome ou CNPJ da Finame (empresa do Sistema BNDES), e que não possuem qualquer ligação com a instituição.

Além disso, nenhum empregado, diretor ou representante do BNDES entra em contato direto para oferecer produtos ou efetuar cobranças. Whatsapp e Facebook também não são utilizados em contatos comerciais.

As denúncias de fraudes ou suspeitas de fraude devem ser encaminhadas à Ouvidoria do BNDES através de formulário eletrônico. Para que a Ouvidoria possa tratar sua demanda de forma adequada é necessário fornecer o máximo de informações a respeito do caso.

A Ouvidoria do BNDES também está disponível no telefone 0800 702 6307.