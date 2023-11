Antonia Sales participa de 26ª Conferência da Unale como secretária de relações internacionais

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A deputada estadual, Antonia Sales (MDB) participa, com outros parlamentares do Estado, da 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O evento que teve nesta quarta-feira, 8, em Fortaleza, no Ceará, com duração de três dias.

O encontro discute inovações no cenário político e econômico, debatendo temas como Comunicação Digital e Inteligência Artificial na Atividade Parlamentar e Prerrogativas Legislativas. Além de pautas sobre as Mudanças climáticas, Meio Ambiente e Energias Renováveis e Políticas de Segurança nas Escolas.

Antonia Sales, que é secretária da Comissão de Relações Internacionais da Unale, durante abertura do encontro fez parte do Painel Internacional no evento, inclusive facilitando a comunicação para alguns participantes de outros países, falando em sua língua nativa, espanhol. O evento contou com a participação do presidente da Unale, Diogo Moraes e o deputado de Quebec no Canadá, Mathieu Lévesque.

Em seguida, a parlamentar acreana participou do encontro do Parlamento Amazônico que definiu sua nova diretoria, ficando a parlamentar acreana na Comissão da Presidência da Mulher no Parlamento.

“Esse é um importante encontro onde estamos reunindo de uma só vez várias comissões de entidades do Parlamento Legislativo, debatendo e definindo novos caminhos, nas mais diversas áreas de gestão nos estados de nosso país.’ destacou Antonia Sales.

Na sexta-feira, 10, no último dia da Conferência, acontecerá a eleição da nova direção Executiva da Unale.