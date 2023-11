Rios mantêm nível preocupante, mas focos de calor diminuem no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O boletim semanal sobre a situação de seca no Acre, divulgado pelo divulgados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente nesta quarta-feira, 8, mostra que os principais rios acreanos ainda apresentam, na maioria, dinâmica de redução decorrente da estiagem prolongada.

Em Assis Brasil e Brasiléia, no decorrer da semana, o Rio Acre apresentou uma dinâmica de redução a partir do dia 2 de novembro.

Assis Brasil registrou o nível de 3,53 m no dia 02/11 e, na cota desta quarta, 8, marcou 2,85 m – uma redução de 0,68 cm. Brasiléia registrou o nível de 1,28 m em 02/11 e de 1,03 m nesta quarta-feira, 8 – uma redução de 0,25 cm.

O Riozinho do Rola, afluente do Rio Acre, apresentou uma dinâmica de redução no decorrer da semana, registrando o nível de 1,01 m (02/11) e na cota desta quarta, 8, marcando 0,81 m – uma redução de 0,10 cm.

O Rio Iaco apresentou uma dinâmica de elevação em Sena Madureira, como o nível de 0,71 m (02/11) e na cota desta quarta, 8, registrou 1,07 m – elevação de 0,36 cm.

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, apresentou uma dinâmica de elevação. Registrou o nível de 3,73 m (02/11) e na cota desta quarta, 8, registrou 5,67 m, uma elevação de 1,94 m.

O Rio Envira, em Feijó, apresentou uma dinâmica de redução no decorrer da semana. Registrou o nível de 4,01 m (02/11) e na cota desta quarta, 8, registrou 3,88 m, uma redução de 0,13 cm.

Focos de calor

No período de 1º de janeiro a 7 de novembro de 2022, o número de focos de calor no Acre foi de 11.636, sendo que em 2023, no mesmo período, foi de 6.487, apresentando uma redução de 44%, de acordo com o boletim.

No período de 1º a 7 de novembro de 2022, o número nos focos de calor no Acre foi de 728, sendo que em 2023, no mesmo período, foi de 89, apresentando uma redução de 88%.

Total de incêndios combatidos

O Corpo de Bombeiros combateu, no período de 1º a 8 de novembro, 54 incêndios, sendo 42 na capital e 12 no interior do estado.

Saúde

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou os dados da semana epidemiológica 44/2023 referentes à doença diarreica aguda, com um total de 95 ocorrências, 453 atendimentos por síndrome gripal e 32 atendimentos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Qualidade do ar

Os dados sobre a qualidade do ar no estado são mais antigos, correspondendo ao período de 29 de outubro a 4 de novembro, quando se mapeou que apenas Acrelândia registrou média semanal acima de 15 μg/m³, estando com qualidade do ar moderada. Os demais municípios do estado apresentaram qualidade do ar boa (de 0 a 12μg/m³).

A média diária da concentração de material particulado com os indicadores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de concentração na atmosfera é de que não passe de 15 μg/m³.

Situação de Emergência

No último dia 16 de outubro, o governo federal reconheceu, em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a situação de emergência em todos os 22 municípios do Acre devido à seca. Antes, um decreto estadual publicado no dia 6 de outubro já declarava situação de emergência devido à iminente possibilidade de desabastecimento no sistema de água do estado.

No dia 1º de novembro, o governo federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, autorizou o empenho e o repasse de recursos ao Acre, no valor de R$ 8,2 milhões, para a execução de ações que promovam assistência às famílias mais impactadas pelo período de estiagem prolongada no estado.