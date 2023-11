Produtos que deveriam ser enterrados aparecem em vídeo sendo levados por funcionário

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Um homem que presta serviço no aterro controlado de Cruzeiro do Sul foi filmado nessa terça-feira, 7, recolhendo caixas de alimentos descartados – por estarem com data de validade vencida, e colocando em cima de uma caminhonete. O material que deveria ser enterrado, sob supervisão da Vigilância Sanitária, é recolhido pelo homem que põe as caixas no carro afirma que levará os itens para casa.

O homem que está filmando a ação pede para levar uma caixa das que estão ali. Já o outro, nega e diz que vai levar porque saberá como usar.

“Aqui já deu B.O porquê estavam juntando e levando para vender. Eu vou levar para casa, não vou vender. A gente sabe o que faz e os outros a gente não sabe o que vão fazer”, relata o homem que opera a máquina que deveria enterrar os produtos vencidos.

A pessoa que filma segue questionando a situação até que os prestadores de serviço que estão no local dizem que ele não pode filmar.

“Eu fui uma vez lá pedir alimentos descartados para dar para meus porcos e eles disseram que não podem dar. Aí comecei a observar que sempre passava esse carro com caixas em cima e fui lá pela terceira vez pedir, não me deram e ainda queriam me impedir de filmar. Ali tinha salgadinhos, peito de frango, leite condensado e muito mais coisas. Eles iam vender sim. Aquilo tudo não era só para comer. Além do que aparece, tinha mais caixas arrumadas do lado da máquina”, conta ele, que preferiu não se identificar.

O secretário de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, Ygor Neves, diz que não autoriza esse tipo de ação. “Eu vou apurar essa situação, porque eles não têm autorização para retirar esse material de lá. Essa prática não condiz com as regras e os critérios utilizados no Aterro. Em caso de recolhimento assim de material vencido, a Vigilância Sanitária acompanha o enterramento dos produtos na célula até o final”, relata, afirmando que no local há um biólogo responsável, vigia, encarregados e auxiliares de serviços diversos e que uma cerca de delimitação está sendo feita no local.

VEJA O VÍDEO: