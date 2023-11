Polícias do Brasil e Bolívia fazem operação conjunta contra crime organizado na fronteira

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Polícias do Brasil e da Bolívia realizaram operação conjunta na fronteira dos dois países nos municípios de Capixaba, estado do Acre, e Bella Flor, no departamento de Pando nesta quarta-feira (8).

De forma simultânea, as instituições policiais atuaram na região, sendo que a Polícia Civil e a Federal realizaram diligências na zona rural do lado brasileiro e a polícia Nacional Boliviana atuou na fiscalização, abordagem e a aproximação com a comunidade da Vila Maparro.

O trabalho de cooperação entre as polícias dos países latino-americanos representa um marco na luta contra a criminalidade organizada, tendo sido a primeira vez que as duas polícias trabalharam de forma conjunta na região de Capixaba com grande quantidade de efetivo.

“Hoje é um dia histórico para a cooperação policial internacional dos estados do Acre e Pando, sendo de fundamental importância essa cultura de troca de informações, experiências e conhecimentos técnicos entre as polícias dos dois países. Agradeço a chefia da Superintendência da Polícia Federal local e de forma especial ao Coronel Romero, Comandante da Polícia de Pando pelo empenho e comprometimento”, destacou o Dr. José Henrique, Delegado-Geral da Polícia Civil.