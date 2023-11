PDT condena tentativa de agressão sofrida por prefeito no Bujari

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), secretário de agricultura e agronegócio, Luiz Tchê, emitiu uma nota de solidariedade ao prefeito do município de Bujari, José Edvaldo Teles, o Padeiro, devido uma tentativa de agressão sofrida em meio a uma discussão com um morador da zona rural do município na última terça-feira, 7.

Tchê destacou a importância do diálogo para a solução dos problemas. “Do diálogo construído e da busca por soluções pacíficas como fundamentos de uma sociedade saudável e democrática”, declarou.

O presidente do PDT ainda ressaltou que “é fundamental que todos se comprometam com um ambiente de respeito e civilidade, visando o bem-estar da sociedade”.

A confusão

A discussão teve início por conta da retirada de máquinas da prefeitura que estariam fazendo um trabalho no Ramal Toco Preto. Durante a conversa, o prefeito diz que vai fazer primeiro um outro serviço e depois fazer o da comunidade.

Em determinado momento da discussão, Padeiro reclama que está sendo seguro pela blusa, o que provoca uma tentativa de agressão por parte do produtor.