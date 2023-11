Morador tenta vender imóvel dado pela prefeitura em menos de 1 mês na Capital

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rio Branco entregou no início do mês de outubro passado cerca de 16 unidades habitacionais que beneficiaram famílias de baixa renda e com cadastro ativo nos programas sociais. Foram 8 sobrados geminados, localizados no loteamento Santo Afonso.

Ocorre que nessa terça-feira, 7, um dos moradores contemplados anunciou venda do imóvel em páginas de redes sociais.

A entrega dos imóveis gerou um investimento R$ 766.272,49, com fundos do Governo Federal e da Prefeitura Municipal. O valor da venda da habitação não foi divulgado.

Ao ac24horas, a prefeitura de Rio Branco informou por meio da assessoria de comunicação que a gestão ainda não sabe qual atitude deverá tomar acerca do assunto, pois deverá fazer uma consulta à Caixa Econômica Federal.

No entanto, destacou que os beneficiados teriam que morar na residência no mínimo 2 anos para poder repassar. “Essas casas a gente executou um projeto através da Caixa Econômica. Foi feita uma pesquisa junto ao órgão para ver qual atitude será tomada. No processo a gente colocou que a pessoa teria que morar 2 anos na casa, então, a gente não pode tomar atitude sozinho. Amanhã a gestão tem um posicionamento oficial”, declarou.