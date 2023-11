Homem é morto ao trocar tiros com equipe do Gefron em Rodrigues Alves

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Um homem morreu em uma troca de tiros com uma equipe do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) na tarde desta quarta-feira, 8, no Ramal Bom Vento, situado na zona rural do município de Rodrigues Alves (AC). Uma pistola .380, usada por ele na ação, foi aprendida. O homem ainda não foi identificado.

A informação foi confirmada pelo coordenador Geral do Gefron, coronel Cleudo Maciel.

De acordo com o militar, o ramal Bom Vento é conhecido como rota de tráfico. Quando o Gefron fazia rondas pelo local, nas proximidades de uma escola, encontrou 4 homens, sendo que 3 fugiram.

“O que permaneceu no local trocou tiros com a equipe e foi alvejado. Logo após o confronto, os policiais acionaram o SAMU para prestar socorro à pessoa atingida”, contou o coronel.

Quando o Serviço Móvel de Urgência chegou ao local, o homem há estava morto. O corpo foi recolhido na viatura do Instituto Médico Legal de Cruzeiro do Sul, onde ele será identificado.