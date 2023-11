Fórum discute, nesta quinta, direitos da pessoa com deficiência na regional do Baixo Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Discutir políticas públicas mais eficazes que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiência é o principal objetivo de um fórum que acontece nesta quinta-feira, 9, em Rio Branco.

O evento, aberto à população em geral, vai contar com representantes dos municípios da regional do Baixo Acre e só de Rio Branco, devem participar cerca de 150 pessoas.

O tema do fórum será norteado por cinco eixos temáticos: estratégias para manter e aprimorar o controle social, assegurando a participação das pessoas com deficiência; garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada; financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência; cidadania e Acessibilidade e os desafios para a comunicação universal.

“O fórum é uma grande oportunidade para nos atualizarmos, discutirmos caminhos necessários e possíveis para pessoas com deficiência da Regional do Baixo Acre, e também, contribuir com as esferas estadual e nacional para a definição de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência”, afirma Rila Freze, diretora de Direitos Humanos da prefeitura de Rio Branco, organizadora do evento.

O fórum conta, além de representantes do poder público, com a participação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e entidades como o Ministério Público e o Unicef.

O evento vai das 8 às 18 horas e acontece no auditório do MPAC, localizada na Galeria Cunha, no centro de Rio Branco.