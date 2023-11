Advogado é cobrado por reembolso de ingressos após show cancelado no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O advogado e empresário acreano Gabriel Santos foi cobrado publicamente nas redes sociais por internautas que alegam ainda não terem recebido o reembolso do ingresso para o show da Pitty, que teve de ser cancelado no mês de agosto por falta de voo.

Recentemente, Santos saiu do Acre para morar em João Pessoa (PB). Ele se pronunciou e assumiu que ainda falta quitar alguns reembolsos com clientes, mas garantiu que dos 2 mil ingressos adquiridos, 1.500 já foram reembolsados. “Praticamente todos os presenciais”, explicou.

O advogado alegou que a demora no restante do reembolso das demais 500 pessoas se dá por conta da burocracia no ingresso digital. “Dados bancários preenchidos errados”, contou.

O empresário finalizou rebatendo aqueles que lhe classificam como “caloteiro” por conta do atraso no repasse do valor investido para a atração e afirmou que o processo deve encerrar neste mês de novembro. “Não projete em mim o caráter ruim de gente que rodeiam vocês”, concluiu.