O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), divulgou nesta terça-feira, 7, que as temperaturas serão elevadas com sensação térmica acima dos 35° no Acre.

Segundo o órgão, o tempo varia de parcialmente nublado a nublado e ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite em todas as regiões acreanas. As temperaturas devem variar entre 22° a 35° graus.