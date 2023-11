Saúde do Acre lança hoje (7) campanha Novembro Azul, em combate ao câncer de próstata

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) inicia nesta terça-feira, 7, a programação da campanha Novembro Azul de combate ao câncer de próstata e de conscientização à saúde integral do homem.

As atividades iniciam com uma ação educativa no Teatro Hélio Melo, com orientações sobre a Importância do Autocuidado e Cuidado Integral em Saúde do Homem para servidores do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) e comunidade em geral.

Na quarta-feira, 8, ocorrerá uma palestra sobre a importância da paternidade e cuidado para a primeira infância, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Jhonata Paiva, coordenador do Núcleo Estadual de Saúde do Homem da Sesacre, reforça que é importante que os homens cuidem da saúde durante todo o ano.

“A Sesacre oportuniza o momento para sensibilizar a população masculina acreana, gestores e profissionais de saúde quanto ao autocuidado e cuidado integral, considerando os fatores socioculturais inerentes à pluralidade de masculinidades.

Neste sentido, estamos desenvolvendo diversas atividades com ações de educação em saúde e oferta de serviços como atualização da carteira de vacina, testes rápidos, exames laboratoriais, atendimentos em psicologia”, ressalta.

Lançamento oficial acontece na quinta-feira, 9

Embora as ações do Novembro Azul tenham começado ainda em outubro com atividades diversas e agendas durante toda a primeira semana de novembro, o lançamento oficial ocorrerá apenas na quinta-feira, 9, a partir das 9h, no auditório do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

No local, cujo público alvo da ação é composto por servidores e também o público em geral, haverá a oferta de testes rápidos, atualização vacinal, exame de PSA (utilizado principalmente para rastrear o câncer de próstata) e fator Rh (exame que indica se o sangue é positivo ou negativo).

Ainda na quinta, uma roda de conversa sobre a saúde do homem será realizada a partir das 10h. Os homens presentes também poderão fazer sessões de auriculoterapia.

Veja a programação para este Novembro Azul

13/11 – Palestra no auditório da União Educacional do Norte (Uninorte);

13 e 14/11 – Ação de Promoção da saúde para 600 bombeiros;

14/11 – Ações de promoção à saúde no I Batalhão do Corpo de Bombeiros;

14/11 – Webinário: Dia Mundial do Diabetes para a população em geral na Universidade Federal do Acre (Telesaúde);

21/11 – Ação de promoção à saúde na escala de Polícia Militar para 300 soldados;

22 e 23/11 – Participação no “I Fórum Estadual vidas na Rua”, a partir das 8h no Memorial dos Autonomistas.

A última semana do novembro Azul será dedicada à saúde dos homens em privação de liberdade do Complexo Penitenciário de Rio Branco e aos adolescentes do sexo masculino do Instituto Socieducativo do Acre (ISE/AC).

Além de ações na capital, a Sesacre também apoia todos os municípios acreanos para a realização da campanha Novembro Azul com a entrega de material informativo e ações educativas.

Fonte: Agência de Notícias do Acre